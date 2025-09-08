Zehirli mantar yemeği ile akrabalarını öldürmüştü! Mahkemeden karar çıktı

Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında 2023 yılında yaşanan ve ülke gündemini sarsan olayda, 48 yaşındaki Erin Patterson’ın hazırladığı zehirli mantar yemeği üç kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin ise zehirlenmesine yol açtı. Yargı sürecinde sona gelinirken mahkemeden tarihi bir karar çıktı: Erin Patterson ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Christopher Beale, sanığın işlediği suçları “en ağır kategori” olarak değerlendirdi. Mahkeme kararı uyarınca Patterson, en az 33 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacak. Bu sürenin ardından, ancak 80’li yaşlarında tahliye için başvuru hakkına sahip olacak.

KADIN SUÇLULAR ARASINDA REKOR CEZA

Kararın açıklanmasıyla birlikte Erin Patterson, Avustralya’da bugüne kadar ömür boyu hapis cezası alan en ağır kadın suçlu olarak kayıtlara geçti. Halen kadınlar için yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Patterson’ın, “ağır suçlu” statüsünde olduğu ve diğer mahkûmlarla hiçbir teması bulunmadığı belirtildi.

Yargıç Beale ayrıca, Patterson’ın günde 22 saatini hücresinde tek başına geçirdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 29 Temmuz 2023 tarihinde yaşandı. Patterson, öğle yemeği için sığır eti ve mantar içeren bir yemek hazırlayarak, akrabalarını yemeğe davet etti. Yemeği kendisi ve çocukları da tüketmişti. Ancak, 30 Temmuz günü yemek sonrası fenalaşan misafirler hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenler 70 yaşındaki Gail Patterson (kayınvalide), Don Patterson (kayınpeder) Heather Wilkinson (Gail’in kız kardeşi), Heather’ın eşi Ian Wilkinson, uzun süre komada kaldıktan sonra 2 aylık tedavi süreci sonunda hayata dönebildi.

Erin Patterson ve çocukları ise yemeği yemelerine rağmen zehirlenme belirtisi göstermedi. Yapılan toksikoloji raporları, kurbanların “ölümcül miktarda zehirli mantar” yediğini ortaya koydu.

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Erin Patterson, mantarların kazara yemeğe karıştığını iddia etti. Akrabalarına zarar vermek istemediğini ve olayın bir talihsizlik olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme, Patterson’ın savunmasını inandırıcı bulmadı ve kararını ağırlaştırılmış olarak verdi.