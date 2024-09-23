Sudan'da kolera felaketi: Ölü sayısı 388'e yükseldi

Sudan'da, Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı yağışlar ve seller, kolera salgınının yayılmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı, salgının 18 eyaletin 10'unda aktif olduğunu ve toplam vaka sayısının hızla artarak 12 bin 896'ya ulaştığını bildirdi. Kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 388'e yükseldiği kaydedildi.

Sudan'daki kolera salgını, ülkede süregelen savaşın ve zayıflayan sağlık sisteminin bir sonucu olarak daha da kötüleşiyor. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı resmi olarak salgın ilan etmiş ve yayılmanın önüne geçmek için çalışmalar başlatmıştı. Ne var ki, salgın hastalıklarla mücadelede yaşanan zorluklar, halkın yaşamını olumsuz etkiliyor.