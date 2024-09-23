Japonya’da şiddetli yağışlar felakete yol açtı: 6 ölü, 10 kayıp

Japonya’da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kayıpları artıyor. Son verilere göre, felaket nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 10 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Japonya’da şiddetli yağışlar felakete yol açtı: 6 ölü, 10 kayıp
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Japonya'nın Ishikawa bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olarak büyük zarara yol açtı. Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya ulaştı. Kayıp 10 kişinin arandığı belirtilirken, Wajima kentinde 6 bin 200, Suzu şehri ve Noto kasabasında ise bin 738 hanede su kesintileri yaşandığı bildirildi. Yetkililer, sel ve heyelanlar nedeniyle 115 köyün ulaşımının kesildiğini ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini açıkladı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait helikopterlerle felaket bölgesine yardım malzemeleri gönderildiğini belirtti.

Ishikawa Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Krizi Derinleştiriyor

Ishikawa eyaleti, Cumartesi gününden bu yana aşırı yağışların etkisi altında. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Wajima ve Suzu şehirlerinde mevsim ortalamasının iki katı yağış kaydedildiğini açıkladı. Sel baskınları, toprak kaymaları ve taşkınlarla birlikte birçok yerleşim birimi büyük zarar gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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