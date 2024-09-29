Sudan'da kolera salgınının bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 535'e yükseldi

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Kolera, ülkede 12 Ağustos'ta salgın olarak ilan edildi.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Sudan'daki kolera salgınıyla ilgili son durum hakkında Sudan Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 17 bin 411'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, koleradan ölenlerin sayısının 535'e yükseldiği belirtildi.