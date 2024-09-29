Sudan'da kolera salgınının bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 535'e yükseldi

Sudan'da kolera salgınından ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 535'e yükseldiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sudan'da kolera salgınının bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 535'e yükseldi
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Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Kolera, ülkede 12 Ağustos'ta salgın olarak ilan edildi.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Sudan'da kolera salgınının bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 535'e yükseldi - Resim : 1

Sudan'daki kolera salgınıyla ilgili son durum hakkında Sudan Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 17 bin 411'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, koleradan ölenlerin sayısının 535'e yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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