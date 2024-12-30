Suriye için 60 milyon avroluk kaynak ayrıldı! Bakanlıktan resmi açıklama geldi

Almanya'dan Suriye ile ilgili yeni bir adım geldi. Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki "insani durumun iyileştirilmesi" amacıyla 60 milyon avro kaynak ayrıldığı duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Suriye için 60 milyon avroluk kaynak ayrıldı! Bakanlıktan resmi açıklama geldi
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Suriye'de yaşanan değişimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Esad yönetiminin devrilmesi ve yeni yönetimin belirlenmesinin ardından Suriye'deki son durumla ilgili yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

Son olarak Almanya'da önemli bir karar alındı. Almanya, Suriye'deki "insani durumun iyileştirilmesi" amacıyla 60 milyon avro kaynak ayırdığını duyurdu.

Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Suriye'de insani durumun iyileştirilmesi için 60 milyon avro gönderileceği kaydedildi.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'de tarihi bir pencere açıldığını belirterek, "Olumlu bir gelişme için fırsat var ve şimdi bunu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Eğitim bunun için çok önemli bir alan. Gelecek neslin, farklı etnik grupların, kadın ve erkeklerin barış içinde ve eşit koşullarda bir arada yaşadığı bir Suriye'nin kurulmasına okullar karar verecek. Eğer gelişmeler doğru yönde ilerlerse, diğer alanlarda da daha fazlasını yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının insani durumunu "felaket" şeklinde niteleyen Schulze, "Neredeyse 14 yıldır süren iç savaşın ardından ülkenin büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve yardıma muhtaç durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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