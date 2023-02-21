Suriye Ordusu'ndan DEAŞ'a sert darbe: Çok sayıda DAEŞ'lı etkisiz hale getirildi

DEAŞ terör örgütünün Humus’un doğu kırsalında mantar toplayan Suriyeli çiftçilere yönelik düzenlediği saldırıda 53 sivil hayatını kaybetti.



Saldırı sonrası Suriye Ordusu alarm durumuna geçerek, DEAŞ’a karşı operasyon başlattı.



Suriye Ordusu’nun Humus kırsalındaki Sukhna bölgesinin güneyinde başlattığı geniş çaplı askeri operasyonla terör örgütü DEAŞ’a bağlı bir grup teröristi etkisiz hale getirdi.



Operasyonda çok sayıda cephane ve teçhizat ele geçirilirken, DEAŞ tarafından el konulan iki büyük nakliye aracı da çiftçilere iade edildi.



Ayrıca bu operasyonla eş zamanlı olarak, Suriye Ordusu Daraa bölgesinde bombalı bir araca müdahale etti.



Yaklaşık 100 kg TNT ve M/D mayın ve top mermisi içeren bombalı aracın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.