Suriye'de 33 köy PKK/SDG'den temizlendi! Arap halkı PKK ile çatışmada

Suriye'nin kuzeyindeki Arap aşiretleri, ABD/PKK işgaline başkaldırdı. 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, şiddetlendi. Direniş, Arap aşiretlerini vatan çizgisinde birleştirdi.

Deyrizor ve Haseke'de başlayan çatışmalar Rakka ile Menbiç'e sıçradı. Suriye'nin petrol bölgesi olan kuzeyindeki çatışmalarla 33 köy PKK/YPG'den temizlendi.

FERHAD ABDİ ŞAHİN'İN BAŞINDA ÖDÜL KONDU

Arap halkı, ABD'nin kara gücü terör örgütü PKK'nın sözde genel komutan terörist Ferhad Abdi Şahin'in başına para ödülü koydu. Köşeye sıkıştıklarını itiraf eden terörist Şahin, "Bilgilerimiz Şam'ın bölgelerimize girip kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor" diye konuştu. Türkiye'nin de Menbiç'te harekat başlattığını söyledi.

Terörist Abdi Şahin, Arap Aşiretlerinin Suriye ordusu ile birlikte temizlik operasyonu yürütttüğünü söyledi, PKK'yı besleyen ABD ve Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Feysal Miktad, Şam Üniversitesi'nde konuştu. "Amerika'nın işgali kahraman halkımızın Deyrizor ve Haseke'de Suriye Arap Ordusu'nun yanında verdiği mücadele sayesinde bitecektir" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in Suriye halkını bölemeyeceğini vurguladı.

"ARAP AŞİRETLERİ ONUR MÜCADELESİ VERİYOR"

Suriye'in kuzeyindeki gelişmeler, Soçi'deki Erdoğan-Putin Zirvesi'nde de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Arap aşiretlerinin topraklarında milli bir mücadele verdiğini iletti.

- Şu anda yaşanan, Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma hamlesidir, adımıdır. Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir. Aşiretlerin bir araya gelmek suretiyle PKK’ya, YPG’ye karşı koydukları tavır, haysiyetli bir onur mücadelesidir. Hem millidir hem yerlidir.

Erdoğan, terör örgütünün petrolü kontrolünü elinden tutmaya çalıştığına dikkat çekti. ABD'ye mesaj verdi.

- Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmenin de mümkün olmadı umarım görülmüştür. Deyrizor’daki petrolün kontrolü için bu terör örgütünün yapmayacağı katliam, terörist faaliyet yoktur. ABD’nin bu terör örgütüne yaptığı mühimmat ve silah yardımının bölgenin huzuruna hizmet etmediği görüldü. Terör örgütüne verilen her silah, bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir.

"SURİYE TARAFINDA OLUMLU BİR TAVIR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine de değindi.