Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

Suriye'de bulunan ABD'ye ait askeri üsse, kamikaze İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi
Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi
Editör: Uğur Çam

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD'nin kullandığı üsse kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# suriye # abd
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