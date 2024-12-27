Suriye'de eylemler sonrası HTŞ yönetiminden yeni karar

Mezhepsel nitelikteki her türlü haber ve medya içeriklerinin dolaşımı yayılması yasaklandı. Haberi Suriye Devlet Haber Ajansı duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı'na dayandırılan haberde, kararın, "Suriye dokusunun tüm bileşenleriyle korunması ve ulusal birliği güçlendirmek amacıyla" alındığı belirtildi.

Kararın, Suriyeli Alevilerin farklı kentlerde düzenlediği protestolar sonrası belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Halk, salı günü Hama’da Beşar Esad döneminde görev alan Alevi üç hakim ve bir subayın öldürülmesine tepki gösterdi. HTŞ yönetimiyle birlikte hareket eden bazı silahlı grupların Alevilere yönelik keyfi uygulamaları, şiddet, işkence ve tutuklamaları da olayları körükledi.

Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de protesto eylemleri düzenlendi. Humus kentinde yapılan gösterilere Alevi ve Şii Müslüman toplulukların üyelerinin öncülük ettiği bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Yerel kaynaklar, sokağa çıkma yasağının sadece bir gece için uygulandığı ancak şiddetin sona ermemesi halinde yenilenebileceği belirtti. Geçiş hükümeti ise sükuneti sağlamak için daha sert adımlar atmaya başladı.

GEÇİŞ YÖNETİMİ YENİ TEBDİRLER ALIYOR

Geçiş hükümeti Tartus'ta 'güvenliği sağlamak' için Beşar Esad yanlısı milislere karşı bir operasyon başlattığını duyurdu. Önceki gün yaşanan çatışmalarda hükümetin 14 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Öte yandan Lazkiye Valisi, yaşanan gelişmeler üzerine toplumsal uyumu teşvik etmek için Alevi mezhebinin ileri gelenleri ve şeyhleriyle bir araya geldi.