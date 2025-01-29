Suriye’de yeni dönem: Ahmed eş-Şara geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ilan edildi!

Şam’da düzenlenen “Zafer Konferansı” sonrası yapılan açıklamada, Ahmed eş-Şara’nın geçiş döneminde Suriye’yi yöneteceği duyuruldu. Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik güçleri ve parlamento feshedildi.

Suriye’de yeni dönem: Ahmed eş-Şara geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ilan edildi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Suriye’de yıllardır süren iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Şam’da düzenlenen ve ülkenin geleceği açısından kritik öneme sahip “Zafer Konferansı”nda, Ahmed eş-Şara’nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak ilan edildiği açıklandı.

Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre, konferansa Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcileri katıldı. Konferansın ardından Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini kamuoyuna duyurdu.

ESED REJİMİ RESMEN SONA ERDİ

Albay Abdülgani yaptığı açıklamada, Suriye’de 2012 yılında yürürlüğe giren anayasanın artık geçerli olmadığını belirtti. Bununla birlikte, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik güçleri ve parlamentonun da tamamen feshedildiğini duyurdu.

AHMED EŞ-ŞARA KİMDİR?

Ahmed Hüseyin eş-Şara, 1982’de Suudi Arabistan’da sürgünde yaşayan Suriyeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi 1980’lerin sonunda Suriye’ye geri döndü. Daha çok kullandığı takma adıyla Ebu Muhammed el-Cevlani, 2016’ya kadar El-Kaide’nin Suriye kolu olan El-Nusra Cephesi’nin liderliğini yaptı. 2017’de ise Hey’etu Tahrîri’ş-Şâm’ın (HTŞ) ikinci lideri oldu. Takma adındaki “el-Cevlani” ifadesi, 1967’de İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’ne bir atıfta bulunuyor.

El-Kaide’den ayrıldıktan sonra daha kurumsal bir yönetim anlayışına yönelen eş-Şara, kontrol ettiği bölgelerde vergi toplamaya, kamu hizmetleri sunmaya ve kimlik kartları dağıtmaya başladı. Ancak otoriter yönetimi ve radikal İslamcı muhalefeti bastırması nedeniyle çeşitli eleştirilere maruz kaldı.

ABD’NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2013 yılında Ahmed eş-Şara’yı “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” ilan etti ve yakalanması için 10 milyon dolarlık ödül koydu. Ancak 20 Aralık 2024’te HTŞ yetkilileriyle Şam’da yapılan diplomatik görüşmelerin ardından, eş-Şara’nın ödül listesinde çıkarıldığı açıklandı.

RADİKAL BİR GEÇMİŞTEN ILIMLI BİR GELECEĞE

Ahmed eş-Şara, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada, “ABD ve müttefikleriyle savaşacağını” ilan etmiş ve Batı’dan yardım kabul edilmemesi gerektiğini söylemişti. Ancak 2024’teki son açıklamalarında daha ılımlı bir tavır sergileyerek, Batılı ülkelerle savaşma arzusunda olmadığını ve Suriye’deki azınlıkları koruma sözü verdiğini belirtti.

2024 yılında Suriyeli muhaliflerin gerçekleştirdiği taarruzda Ahmed eş-Şara, askeri stratejileriyle önemli bir rol oynadı. Bu taarruz, yıllardır iktidarda olan Beşar Esed rejiminin çöküşüyle sonuçlandı.

Ortadoğu’da gerilim büyüyor: İsrail’in hava saldırısında 3 Türk hayatını kaybetti!Ortadoğu’da gerilim büyüyor: İsrail’in hava saldırısında 3 Türk hayatını kaybetti!Gündem
suriye Ahmed eş-Şera
Günün Manşetleri
Ahmed eş-Şara geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ilan edildi
İsrail’in hava saldırısında 3 Türk hayatını kaybetti!
Fed faiz kararını açıkladı
Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında yeni gelişme
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı
Bakan Yerlikaya Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar
Bogdanov, görüşmeleri değerlendirdi
Barış Pınarı’nda 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Dünya'da ilk 100'e ve ilk 500'e giren Türk üniversiteleri belli oldu Dünya'da ilk 100'e ve ilk 500'e giren Türk üniversiteleri belli oldu