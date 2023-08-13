Suriye'den İHA ile yapılan uyuşturucu sevkiyatı!

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen uyuşturucu yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

UYUŞTURUCU YÜKLÜ İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Ürdün ordusunun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kuzey askeri bölgesine bağlı cephelerden birinde bugün Suriye'den gelen ve bir miktar uyuşturucu taşıyan insansız hava aracı tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu İHA'nın düşürüldüğü, içinde bir miktar metamfetamin ele geçirildiği ve resmi makamlara teslim edildiği belirtildi.

Ürdün ordusu haziran ayında Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, biri silah yüklü 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Ordu, 24 Temmuz'da da Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen uyuşturucu yüklü bir İHA'yı düşürdüğünü duyurmuştu.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Husam Luka katılmıştı.

Buluşmada, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden, yöneten ve uyuşturucunun sınırdan kaçak yollarla Ürdün'e girişini yürüten taraflarla mücadelede işbirliği ele alınmıştı.