Tacikistan’da seçim heyecanı: Halk sandık başında

Tacikistan’da seçmenler, ülkenin parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Sabah 06.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 20.00’ye kadar devam edecek. Parlamento alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisi üyelerinin belirleneceği seçimde, altı siyasi partiden 220 aday 63 sandalye için yarışıyor.

5 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANIYOR

Ülkede kayıtlı 5 milyon 522 bin seçmen, 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 513 sandıkta oy kullanıyor. Ayrıca yurt dışında yaşayan Tacik vatandaşlarının oy verebilmesi için 28 ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 36 sandık kuruldu.

Seçimde, orantılı nispi temsil sistemine göre 22 milletvekilliği için 68 aday, çoğunlukçu seçim sistemine göre ise 41 milletvekilliği için 152 aday mücadele ediyor.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER SEÇİMİ TAKİP EDİYOR

Tacikistan’daki seçim sürecini, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 200’den fazla gözlemci takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki heyet de seçimleri yerinde izlemek üzere Tacikistan’da bulunuyor.

Ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), seçimleri gözlemci olarak takip etmeyecek. AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), geçen ay yaptığı açıklamada, akreditasyona ilişkin yeterli garantinin sağlanmaması nedeniyle seçimleri gözlemleme misyonunu iptal etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

SON SEÇİMLERDE HALK DEMOKRATİK PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMIŞTI

Tacikistan’da en son Mart 2020’de yapılan parlamento seçimlerinde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi 63 sandalyeden 47’sini kazanarak büyük bir çoğunluk elde etmişti. O seçimde yüzde 5 barajını aşan Çiftçiler Partisi 7, Ekonomik Reformlar Partisi 5, Komünist Parti 2, Sosyalist Parti ve Demokrat Parti ise birer sandalye kazanmıştı.