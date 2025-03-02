Dikkat! Karayollarında trafik akışını etkileyen çalışmalar devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir-Aydın Otoyolu’nda, Aydın-Muğla devlet yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle sürücüler, trafiğin Aydın şehir merkezinden sağlandığını göz önünde bulundurmalı.

TAG OTOYOLU’NDA ONARIM ÇALIŞMALARI

TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

ANKARA İSTİKAMETİ İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Ankara istikametini kullanan sürücüler için de önemli bir uyarı yapıldı. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

BURDUR-ANTALYA YOLUNDA DİKKAT

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

BÜYÜKÇEKMECE, DİYARBAKIR VE ZONGULDAK’TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler bölünmüş yolun bir kısmını iki yönlü kullanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

HEYELAN NEDENİYE HOPA-SARP YOLU KAPANDI

Karadeniz Bölgesi’ndeki ulaşımı etkileyen önemli bir gelişme de Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 34. kilometresindeki Sarp 1 Tüneli girişinde yaşanan heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapanması oldu. Yetkililer, ulaşımın diğer istikametten iki yönlü olarak sağlandığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerini, hız limitlerine uymalarını ve alternatif güzergahları değerlendirmelerini tavsiye etti.