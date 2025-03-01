Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar: "Verilen sözler tutulmazsa..."

Konuşmasında Türkiye’nin terörle mücadelesine, bölgesel gücüne ve güvenlik konularına değinen Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahiptir. Şayet verilen sözler tutulmaz ve şark kurnazlıkları güdülürse, günah bizden gider" diyerek net bir mesaj verdi.

‘Demir Yumruğumuzu Her Daim Hazır Tutuyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışçıl ve diyalogdan yana olduğunu ancak tehditlere karşı da tavizsiz duracaklarını vurgulayarak, "Nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Fakat uzattığımız el havada kalırsa, demir yumruğumuzu her daim hazır tutuyoruz" dedi.

‘Kirli Oyunları Bozan Bir Türkiye Var’

Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücüne dikkat çeken Erdoğan, "Bugün artık oyuna gelen değil, oyun kuran bir Türkiye var. Sadece kendi vatandaşlarının değil, dünyadaki mazlumların da umudu olan bir Türkiye var. Kendi tankını, uçağını, topunu üreten, bağımsız kararlar alan bir ülkeye ulaştık" ifadelerini kullandı.

‘Kendi Tarihimizi Yazıyoruz’

Terörle mücadelede son 10 yılda büyük başarılar elde ettiklerini belirten Erdoğan, "Başkalarının gündemlerine hapsolmadan, kendi tarihimizi yazıyoruz. Attığımız her adım, ülkemizin kalkınması ve sosyal refahın artırılması içindir. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve milletimizin olaylara bu perspektiften bakmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

‘Sözler Tutulmazsa Gerekeni Yaparız’

Terörle mücadelede Türkiye’nin kararlılığını yineleyen Cumhurbaşkanı, "Türkiye, terörle mücadelede en güçlü ordulardan birine sahiptir. Eğer verilen sözler tutulmazsa, gerekeni yaparız. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımız sürecektir" diyerek net bir mesaj verdi.

‘Kazanacak Olan Türkiye ve Geleceğimizdir’

Erdoğan, sınır ötesi operasyonların süreceğini vurgulayarak, "Yeni dönemde sınırlarımızın ötesindeki tehditleri ortadan kaldırarak Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapacağız. Kazanan 85 milyon olacak, ekonomimiz olacak, Türkiye’miz olacak. Kazanan, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız olacak" dedi.

‘Devletinize Güvenmenizi Rica Ediyorum’

Şehit ailelerine ve gazilere seslenen Erdoğan, "Bu süreçte sizi üzecek, başınızı eğecek hiçbir gelişmeye izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin geleceği söz konusu olduğunda gerekeni yapmaktan asla çekinmedik. Devletinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.