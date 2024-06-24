Tahran'da Asya Zirvesi: 30'u aşkın ülke İran'da buluştu

Asya İşbirliği Diyalog Forumu’nun 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı İran’ın başkenti Tahran’da yapıldı. Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu 30’u aşkın ülkeden heyet katıldı. Toplantıda yeni dünya düzeninin gelişiminde Asya ülkelerinin rolünün tartışıldı. İşbirliklerini geliştirmeye dönük mesajlar verildi.

Asya İşbirliği Diyalog Forumu’na üye ülkeler bir araya geldi.



19’uncu Asya İşbirliği Diyalog Toplantısı İran’ın Başkenti Tahran’da yapıldı. Toplantıya İran Dışişleri Bakanvekili Ali Bakiri ev sahipliği yaptı. Bu toplantıya 30’u aşkın ülkeden temsilci katılım sağladı.



Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, temsil etti.

- Katılan ülkeler arasında Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Asya ülkelerinin ekonomik ve ticari düzenlemeler yoluyla, ayrıca güney dünyasındaki diğer gelişmekte olan ekonomilerle yakınlaşması ve iç içe geçmesi, hedefe ulaşılmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir yoldur. Böyle bir dönemde tabii ki ekonomik kolektiviteyi öne alan bir toplantının yapılmasını önemli görüyorum.

Türkiye aynı zamanda başkanlığını yaptığı bu platformun önemli olduğunu, Asya toplumunun oluşmasında bu işbirliği ve diyalog platformunun önemli olduğunu düşünmektedir. Bunun için de elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu toplantıdaki ülkelerin temsilcileri de bu iradeyi ortaya koymuşlardır. Asya'nın geleceğinin ekonomik işbirliğinden, kalkınmadan yana olması, bunlarla anılması gerekiyor.



“Yeni ve gelişen teknolojilerle daha güçlü ve tutarlı bir Asya” ana sloganıyla yapılan toplantıya İran Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir bir mesaj gönderdi. Toplantının başında möesajı İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri okudu.





- Dünya, yeni bir uluslararası düzene ve çok kutuplu dünya yönetiminin ortaya çıkışına tarihsel bir geçiş dönemindedir. Bu geri dönüşü olmayan yol, Asyalı güçler ve eğilimlerden büyük ölçüde etkileniyor. Yeni uluslararası düzen için hayati olan, Batı'nın uluslararası siyasi, ekonomik, parasal ve finansal sistemlerdeki tekelci hakimiyetine son vermektir.

Açılış konuşmalarının ardından ülkeler yeni dünya düzeninin gelişiminde Asya ülkelerinin rolünü tartıştı. Toplantıda bu kuvvetlerin arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.