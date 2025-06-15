Tahran’da bomba yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı: 14 nükleer bilim insanı öldü

İsrail uçaklarının Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sırasında, başkentin farklı bölgelerinde eşzamanlı olarak beş bomba yüklü araç infilak etti. Patlamaların etkisiyle başkent genelinde büyük bir kaos yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Reuters haber ajansının geçtiği bilgilere göre, patlamalarda hedef alınanlar arasında İran’ın nükleer programında görev alan üst düzey bilim insanları yer aldı. Saldırıda toplam 14 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi.