Tahran’da bomba yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı: 14 nükleer bilim insanı öldü

Tahran’da beş ayrı noktada eşzamanlı patlayan bomba yüklü araçlar İran’ı sarstı. İsrail’in düzenlediği bildirilen saldırılarda 14 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tahran’da bomba yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı: 14 nükleer bilim insanı öldü
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İsrail uçaklarının Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sırasında, başkentin farklı bölgelerinde eşzamanlı olarak beş bomba yüklü araç infilak etti. Patlamaların etkisiyle başkent genelinde büyük bir kaos yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Reuters haber ajansının geçtiği bilgilere göre, patlamalarda hedef alınanlar arasında İran’ın nükleer programında görev alan üst düzey bilim insanları yer aldı. Saldırıda toplam 14 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi.

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