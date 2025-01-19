Tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 77'ye çıktı
Nijerya'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan bir tankerin patladığı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Patlamada 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Nijerya'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan bir tankerin patladığı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Patlamada 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 77'ye çıktığını belirtti.
Patlamada 25 kişinin de yaralandığını kaydeden Baba-Arah, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.
Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı