Tel Aviv’de Ben Gurion havalimanına füze saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. Füzenin hava sahasına girmesiyle birlikte İsrail’de sirenler çaldı. Ancak ülkenin hava savunma sistemi Demir Kubbe, füzeyi durdurmakta başarısız oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, havalimanı isabet aldı. Saldırının ardından alandaki tüm iniş ve kalkışlar durduruldu.

Yemen füzesiyle gerçekleşen saldırı anı ise kameralara yansıdı. Patlamanın ardından havalimanında ve çevresinde yaşanan panik anları görüntülere de yansıdı.

Yemen, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından bugüne kadar ülkeye 30’a yakın balistik füze fırlattı.