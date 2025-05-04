AK Parti’den Özel’e geçmiş olsun mesajı

Çelik, saldırının yalnızca kişiye değil, demokrasiye ve siyaset kurumuna yapıldığını vurguladı.

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. Bu tür şiddet eylemleri demokrasimize zarar verir. Saldırgan hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." dedi.