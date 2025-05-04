AK Parti’den Özel’e geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AK Parti’den Özel’e geçmiş olsun mesajı
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Çelik, saldırının yalnızca kişiye değil, demokrasiye ve siyaset kurumuna yapıldığını vurguladı.

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. Bu tür şiddet eylemleri demokrasimize zarar verir. Saldırgan hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." dedi.

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