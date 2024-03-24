Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine istifa çağrısı! Binlerce İsrailli meydanlara indi

İsrail yönetiminin yolunu kaybettiğini düşünen İsrailliler meydanlara indi. 7 Ekim'den bu yana en büyük kitlesel protestolar düzenlendi.

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifasını istedi. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce kişi yürüdü.

İsraillilerin ellerinde Netanyahu’nun yüzünün kanlı olduğu pankartların yanı sıra “Suç Bakanı” yazan pankartlar dikkati çekti.

Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

İSRAİL'DE İSTİFA SLOGANLARI YÜKSELDİ

Eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi üzerindeki Savunma Bakanlığının önünde de gösteri düzenlendi.

Savunma Bakanlığının önünde dört yerde ateş yakan protestocular, alevlere müdahale etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine karşı etten duvar örerek geçişleri önledi. Polisle yaşanan arbedede onlarca eylemci gözaltına alındı.

Eylemlerin bir diğer adresi Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun önü oldu. Hükümeti istifaya çağıran İsrailliler erken seçim çağrısı yaptı.