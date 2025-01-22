Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep kentinin Münbiç ilçesine bağlı bir köyün yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, roket saldırısı Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresinde konuşlu terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldı.

Münbiç'in Arş köyünün yerleşim yerine düzenlenen roket saldırısında, sivillerin bulunduğu bir ev hedef alındı.

Saldırıda aynı aileden 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nın çevresine düzenlediği saldırılarda on binlerce sivilin yaşadığı yerleşim alanlarını hedef alıyor.

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılarını sürdürüyor.

Teröristlerin ağır silahlarla yaptıkları saldırılar, Tişrin Barajı'nın batı yakasında yer alan 10 köydeki yaklaşık 50 bin sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklamaAFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

suriye PYDYPG münbiç
Günün Manşetleri
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" talimatı
Bir günlük milli yas ilan edildi
Bolu'da can kaybı sayısı arttı
Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı
İstanbul merkezli MLKP operasyonu
Bolu'da kayak merkezinde facia
İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı
Çok Okunanlar
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı
İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Ocak elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Ocak elektrik kesintileri
Bolu'da yanan otelin adı ne? Otelin sahibi kim? Bolu'da yanan otelin adı ne? Otelin sahibi kim?