AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı