Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı

Özdağ, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, dünyada en fazla göç alan ülkenin Türkiye olduğunu iddia ederek, Zafer Partisi olarak bu nüfusun Türkiye'deki kalkınmayı engellediğini ve Türkiye'nin jeopolitik olarak tehditle karşı karşıya kaldığını düşündüklerini söyledi.

Özdağ, "2011 sonrasında kaldırılan mayınların tekrar yerleştirilmesini, Anadolu Projesi ile yasaya uygun olarak sığınmacıların geri gönderilmelerini istiyoruz. Suriyelilere düşmanlığımız yoktur. Allah kimseye Suriyelilerin başına geleni vermesin." dedi.

Özdağ, savunmasını şöyle sürdürdü:

- Kayseri'deki olaylarla ilgili Zafer Partisi'nin ilgisi, alakası yoktur. Türkiye’de birlik ve bütünlüğün bozulmaması açısından hassasiyet göstermekteyim ve Zafer Partisi hiçbir zaman bu bütünlüğü bozacak bir eylem gerçekleştirmemiştir. Dosya kapsamındaki Twitter hesabı bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.

Hakimlik kararında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosyadaki belgeler çerçevesinde, Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu aktarıldı.

Söz konusu suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında Özdağ'ın kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edilen yazıda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Bu arada, tutuklanan Özdağ'ın, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.