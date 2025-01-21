Çanakkale'de korkutan deprem: İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD, saha taramalarının devam ettiğini, depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Toraman, "Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun" dedi.