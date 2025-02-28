The Economist'ten çarpıcı kapak: "Don’un yeni Dünya düzeni"

Derginin kapağında Trump en önde yer alırken, hemen arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bulunuyor. Netanyahu en sonda, onun bir adım önünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konumlandırıldı.

Derginin analizine göre, küresel güç dengesi değişirken, dünya liderleri kendi çıkarları doğrultusunda bir güç savaşına girişti. Yazıda, "Her şey kapışılmaya açık: toprak, teknoloji, mineraller ve daha fazlası…" ifadeleri kullanıldı.

The Economist'e göre yeni sistemin farklı bir güç dengesi ve hiyerarşisi var:

ABD, küresel lider konumunda bulunmaya devam ediyor.

Onu, satacak kaynağı ve tehdit oluşturma gücü olan, demokratik sınırlamalarla uğraşmak zorunda kalmayan liderler takip ediyor.

Putin'in Rusya’yı yeniden bir emperyal güç haline getirmek istediği, Selman’ın Orta Doğu’yu modernleştirip İran tehdidini bertaraf etmeye çalıştığı, Şi Cinping’in ise kararlı bir komünist olarak Çin’e uygun bir dünya düzeni kurmayı hedeflediği ifade edildi.

Üçüncü kategoride ise ABD’nin müttefikleri yer alıyor. Ancak bu ülkelerin sadakatleri ve bağımlılıkları nedeniyle zayıf görüldüğü belirtildi.