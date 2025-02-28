Ege Denizi'nde deprem: İşte son veriler!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, farklı bölgelerde çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkenin dört bir yanındaki sarsıntılara ilişkin güncel verileri paylaşıyor.

Ege Denizi'nde Deprem

Bugün saat 17:09’da, İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.67 kilometre olarak ölçüldü.

Gün içinde yaşanan diğer sarsıntılar ve detaylar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri takip edilebilir.