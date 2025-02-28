Ege Denizi'nde deprem: İşte son veriler!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen depremleri anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege Denizi'nde deprem: İşte son veriler!
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, farklı bölgelerde çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkenin dört bir yanındaki sarsıntılara ilişkin güncel verileri paylaşıyor.

Ege Denizi'nde Deprem
Bugün saat 17:09’da, İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.67 kilometre olarak ölçüldü.

Gün içinde yaşanan diğer sarsıntılar ve detaylar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri takip edilebilir.

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