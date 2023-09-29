İngiliz The Economist (DI EKONOMİST) dergisi Karabağ'da insani felaket yaşandığını iddia etti. İngiliz dergi, Batı destekli bir anlaşma yapmadığı için Azerbaycan'ı etnik temizlik yapmakla suçladı. Oysa operasyonun ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı konuşmada "Azerbaycan'da dini ve milli ayrımcılık yoktur ve olmayacaktır" demiş ve Karabağ Ermenilerinin eğitim, kültürel, dini, belediye seçimi gibi tüm haklarının güvence altına alınacağını belirtmişti.

The Economist'ten Karabağ Yalanları

Karabağ'daki operasyonun ardından da Azerbaycan güçleri bölgeye insani yardım ulaştırmıştı.The Economist dergisi ise bölgedeki Ermenilerin haklarını Batı'nın koruyacağını iddia etti ve Azerbaycan'a yaptırım tehdidi yapılmasını istedi. The Economist'in makalesinde Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru için Rusya ve Türkiye ile iş birliği yapması da büyük bir risk olarak sunuldu.