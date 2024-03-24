THY 10 yıl aradan sonra Libya'ya seferlere başlıyor. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dibeybe açıklamasında, "Yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

Dibeybe, THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkat çekti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.