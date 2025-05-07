THY'den sefer iptalleri: Ülkeler arası gerilim havayoluna yansıdı

Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde artan siyasi ve askeri tansiyon, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılması planlanan Lahor ve İslamabad seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Gerilimin, uçuş güvenliğini tehdit edebilecek boyuta ulaştığı ifade edilirken, THY yolcuların mağdur olmaması için çeşitli düzenlemeler devreye soktu.

THY’DEN YOLCULARA HAK: ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE

THY tarafından yapılan açıklamada, Karaçi, Lahor ve İslamabad seferi bulunan yolcular için 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler kapsamında geçerli olacak şekilde yeni haklar tanındı.

THY'den yapılan açıklamada, "Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir" denildi.