TikTok bir yıl boyunca yasak olacak!

Başbakan Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede uzun süredir gündemde olan TikTok yasağına ilişkin nihai kararı verdiklerini duyurdu. Bu kararın, 18 Kasım’da başkent Tiran’da meydana gelen ve sosyal medyada başlayan bir tartışmanın ardından 14 yaşındaki Martin Cani’nin yaşamını yitirmesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Yaşanan trajedide TikTok ve Snapchat’in etkili olduğu öne sürülürken, Başbakan Rama daha önce yaptığı açıklamalarda bu platformların zararlarına dikkat çekmiş ve yasaklama konusunun hükümet gündeminde olduğunu belirtmişti.