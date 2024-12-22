Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması

Gazeteci Seyhan Avşar ve T24 haber sitesi hakkında, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması
Yayınlanma: Güncellenme:

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü" başlıklı haber ve gazeteci Seyhan Avşar’ın sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütü PKK ile bağlantılı firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in övüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Avşar’ın paylaşımında, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bir bilginin yayıldığının değerlendirildiği vurgulandı. Bu nedenle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Öte yandan, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Nazım Daştan’ın ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 farklı yakalama kararı olduğu belirtildi. Ayrıca Daştan’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına ilişkin 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralıAfyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

soruşturma terör propagandası
Günün Manşetleri
Beşiktaş ve Alanyaspor’dan beraberlik! Taraftar “Boş Tribün” modunda
HAMAS'tan ateşkes açıklaması
Türkiye’nin silah bırakma talebine olumsuz yanıt
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum’dan kentsel dönüşümde müjde
Almanya'daki saldırıda can kaybı 5'e yükseldi
Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
"Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum"
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sporcuların üzerine çığ düştü
Çok Okunanlar
Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması
Tarihte bugün: 22 Aralık Tarihte bugün: 22 Aralık
Bigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldı Bigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldı
TikTok bir yıl boyunca yasak olacak! TikTok bir yıl boyunca yasak olacak!
Afyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı Afyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı