Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü" başlıklı haber ve gazeteci Seyhan Avşar’ın sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütü PKK ile bağlantılı firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in övüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Avşar’ın paylaşımında, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bir bilginin yayıldığının değerlendirildiği vurgulandı. Bu nedenle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Öte yandan, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Nazım Daştan’ın ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 farklı yakalama kararı olduğu belirtildi. Ayrıca Daştan’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına ilişkin 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.