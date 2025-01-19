Tiktok dönemi sona mı eriyor? Resmen yasaklandı!

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD’de ulusal güvenlik gerekçesiyle tartışmalara neden olan ve uzun süre gündemde kalan yasa kapsamında erişime kapatıldı. ABD’de 170 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan uygulamaya, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren yasağın başlamasıyla erişim kesildi.

TikTok’u kullanmak isteyen Amerikan kullanıcılar, “Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD’de TikTok’u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok’u kullanamazsınız.” mesajıyla karşılaşıyor. Uygulama, mesajın devamında yasağa çözüm bulunması için çalışıldığını belirtti.

TRUMP’TAN EK SÜRE AÇIKLAMASI

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yasağa ilişkin yaptığı açıklamada, TikTok’un yasadan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ek süre tanımayı düşündüğünü ifade etti. Ancak bu süre tanınsa bile, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre, TikTok’un ABD pazarında faaliyet göstermeye devam etmesi için bir Amerikan şirketine satılması gerekiyor. Mahkeme, TikTok’un devredilmesinin ABD’nin ulusal güvenlik endişelerini gidermek için zorunlu olduğuna karar verirken, kararın uygulanmaması durumunda uygulamanın Google ve Apple gibi platformlardan kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca, yasağın ardından TikTok’un indirilmesi de engellenecek.