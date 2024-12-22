TikTok’a en az 1 yıl yasaklama

Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok’u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

TikTok’a en az 1 yıl yasaklama
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede bir süredir gündemde olan "TikTok yasaklanması" konusunda nihai kararı aldıklarını duyurdu. Rama, uygulamanın 2025 yılından itibaren en az bir yıl süreyle yasaklanacağını açıkladı.

Arka Plan

Bu karar, Tiran’da 18 Kasım’da yaşanan trajik bir olayın ardından alındı. Fan Noli İlkokulu’nda 14 yaşındaki Martin Cani, bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İddialara göre, öğrenciler arasındaki gerilim sosyal medyada başlamıştı.

Başbakan Rama, olayın ardından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformları TikTok ve Snapchat'in gençler üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak bu yasağın değerlendirildiğini belirtmişti.

Bu karar, ülkede sosyal medyanın kullanımına yönelik daha sıkı düzenlemelerin sinyalini veriyor.

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