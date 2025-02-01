TikTok'un en çok takip edilen ismi Khaby Lame UNICEF'in yeni iyi niyet elçisi olarak seçildi

TikTok fenomeni Khaby Lame, 162,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınırken, UNICEF'in yeni İyi Niyet Elçisi olarak görev almaya başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TikTok'un en çok takip edilen ismi Khaby Lame UNICEF'in yeni iyi niyet elçisi olarak seçildi
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TikTok’un dünyaca ünlü fenomeni Khaby Lame, UNICEF’in yeni İyi Niyet Elçisi olarak atandı. Senegal asıllı olan Lame, UNICEF’in daveti üzerine memleketi Senegal’e gelerek burada çocuklar ve gençlerle vakit geçirdi. Başkent Dakar'daki törenle resmen UNICEF’in elçisi ilan edilen Lame, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

TikTok'ta "khaby.lame" kullanıcı adıyla tanınan ve platformda 162,4 milyon takipçisi bulunan Lame, videolarında basit işleri karmaşık hale getiren yöntemleri tiye alarak kendine büyük bir takipçi kitlesi edinmişti. Bu özgün tarzı, ona dünya çapında bir ün kazandırdı. TikTok'taki videoları, sadece jest ve mimikleriyle komik skeçler yaparak insanları güldürüyor. Lame’nin TikTok videosu, 2,5 milyar beğeni aldı ve onu dünyanın en çok takipçiye sahip TikTok fenomeni haline getirdi.

UNICEF'E GÜÇLÜ MESAJ

Törende konuşan UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou, Lame’nin “özgünlüğünün” onu bu görev için olağanüstü bir aday yaptığını belirtti. Lame, UNICEF’in İyi Niyet Elçisi seçilmekten büyük gurur duyduğunu dile getirerek, kişisel deneyimlerini dünya çocuklarına fayda sağlamak için kullanmak istediğini ifade etti. Kendisinin yoksullukla mücadele etmiş bir insan olarak, pandemi sürecinde işsiz kaldığı dönemi de hatırlayarak çocuklara umut olmak amacıyla bu görevi kabul ettiğini belirtti.

Khaby Lame, Senegal’in Ziguinchor bölgesinde doğduktan sonra ailesiyle birlikte 1 yaşındayken İtalya’ya göç etti. TikTok kariyerine Mart 2020’de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde başladı. Kısa sürede viral olan videoları, onu dünya çapında bir sosyal medya fenomeni yaptı. Lame'nin TikTok’ta kazandığı popülarite, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisini artırarak UNICEF’le bu önemli işbirliğini başlatmasına zemin hazırladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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