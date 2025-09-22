Tom Holland set kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
29 yaşındaki İngiliz oyuncu Tom Holland, yeni filmi *“Spider-Man: Brand New Day”*in çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Yayınlanma:
Leavesden Studios’ta gerçekleşen olayda Holland, bir aksiyon sahnesi sırasında düşerek hafif beyin sarsıntısı yaşadı. Ambulansla hastaneye götürülen ünlü oyuncu, birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Holland’ın kısa süreli istirahat sonrası çekimlere devam etmesi bekleniyor.