Tom Holland set kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

29 yaşındaki İngiliz oyuncu Tom Holland, yeni filmi *“Spider-Man: Brand New Day”*in çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Kaplan
Leavesden Studios’ta gerçekleşen olayda Holland, bir aksiyon sahnesi sırasında düşerek hafif beyin sarsıntısı yaşadı. Ambulansla hastaneye götürülen ünlü oyuncu, birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Holland’ın kısa süreli istirahat sonrası çekimlere devam etmesi bekleniyor.

