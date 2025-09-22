İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında su seviyesi hızla azalıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Eylül itibarıyla baraj doluluk oranlarını açıkladı. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 32,33 seviyesine geriledi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranındaki düşüş devam ediyor. 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan ortalama doluluk, 21 Eylül’de yüzde 32,33’e indi. Önceki gün açıklanan oran yüzde 32,69 olarak duyurulmuştu.

Yağışların yetersizliği nedeniyle barajlardaki su seviyeleri hızla azalırken, uzmanlar vatandaşlara su tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre 21 Eylül itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: %19,27
Büyükçekmece Barajı: %35,56
Darlık Barajı: %46,04
Elmalı Barajı: %54,01
Istrancalar Barajı: %19,85
Kazandere Barajı: %4,8
Pabuçdere Barajı: %21,29
Sazlıdere Barajı: %33,01
Terkos Barajı: %38,41
Ömerli Barajı: %25,01

