Trajik kaza: Paris'te küçük uçak otoyola çarptı, 3 Kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Paris'in doğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde yerel saatle 16.00 civarında küçük bir uçak A4 otoyoluna düştü.

Trajik kaza: Paris'te küçük uçak otoyola çarptı, 3 Kişi öldü
Editör: Yağmur Biçen

Kazanın ardından olay yerine birçok ekip sevk edildi ve otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Uçağın Lognes Havaalanı’ndan kalktığı ve kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğünü ve kazadan araçların etkilenmediğini bildirdi.

Meaux Savcılığı, kazanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma başlattı. Adli soruşturmayı hava taşımacılığı jandarması yürütürken, Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu (BEA) ise idari bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Bu hafta sıcaklıklar artıyor: Orman yangını riski yükseliyor!Bu hafta sıcaklıklar artıyor: Orman yangını riski yükseliyor!Hava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fransa # Paris # uçak
Çok Okunanlar
Uzmanından uyarı! "Altında depreme hazır olun..."
Uzmanından uyarı! "Altında depreme hazır olun..."
İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğularak hayatını kaybetti
İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğularak hayatını kaybetti
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltında
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltında
CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
Ay-Yıldızlılar İtalya'yı geçerek üçüncü oldu!
Ay-Yıldızlılar İtalya'yı geçerek üçüncü oldu!
Öne Çıkanlar Hamas MİT'le görüştü sonrasında bu açıklamalar geldi! Hamas MİT'le görüştü sonrasında bu açıklamalar geldi! CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı