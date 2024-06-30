Trajik kaza: Paris'te küçük uçak otoyola çarptı, 3 Kişi öldü

Kazanın ardından olay yerine birçok ekip sevk edildi ve otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Uçağın Lognes Havaalanı’ndan kalktığı ve kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğünü ve kazadan araçların etkilenmediğini bildirdi.

Meaux Savcılığı, kazanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma başlattı. Adli soruşturmayı hava taşımacılığı jandarması yürütürken, Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu (BEA) ise idari bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.