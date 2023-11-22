Trans erkeklerden oluşan LGBT'li grup, kadınları hastanelik etti!

Portland'da gerçekleşen kadın hakları protestosu, erkek trans aktivistler tarafından basıldı. Feminist yazar Lierre Keith ve Women’s Declaration International adlı kadın hakları derneğinden gönüllü bir grup, düzenlemeye çalıştıkları etkinlik sırasında LGBT'li aktivistler tarafından hedef alındı.

"Acil Servisteyiz"

Keith, Women’s Declaration International adlı, kadın hakları için mücadele veren uluslararası dernekle birlikte, Portland'da kadın haklarına destek için bir protesto etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Yazar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kısa süre sonra erkeklerden oluşan bir grup LGBT aktivisti tarafından baskına uğradıklarını ve hastanelik olduklarını belirtti: "Kalabalık bir grup tarafından dövüldük, acil servisteyiz."

Biber Gazı, Tekme, Yumruk

Keith, “Antifa” adlı trans erkeklerden oluşan grup tarafından gözlerine biber gazı sıkılarak saldırıya uğradıklarını, yumruk ve tekmelerle darp edildiklerini hatta telefonlarının çalındığını ifade etti.

Darp edilen kadınlar, etkinliklerinin amacının erkek şiddeti hakkında bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, erkek LGBT aktivistlerinin bu amaçları baltaladığını dile getirdi. Keith'in Twitter/X hesabından paylaştığı videolar, saldırı sonucu aldığı morlukları ve kafasının arkasındaki şişliği gözler önüne serdi.

Onu Da Dövecekler Sandım

Feminist yazar Keith, sosyal medyada olaydan görüntüler paylaşırken, şu ifadeleri kullandı: "Dün yaşadığım morluklardan bir seçki. Ayrıca yumruklanmaktan dolayı kafamın arkasında bir şişlik var. Eğer hala soruları olan varsa, bu kadına yönelik şiddettir."

Darp edilen kadınlardan Jennifer Gingrich şöyle konuştu: "Köşeyi döndük ve saldırmaya başladılar. Lierre'nin yanındaydım ve onu kör ettiler. Ona vurmayı sürdürdüler. Aralarından sadece bir kişi bize yardım etmeye çalıştı sonra ona da bağırmaya başladılar, onu da dövecekler sandım.”

LGBT ve Şiddet Olayları

Amerikan basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, LGBT aktivistlerinin bu tarz şiddet olaylarıyla anılmasının, cinsiyet temelli hak mücadeleleri içinde nasıl bir etki yaratacağı, kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline geldiği ifade edildi.