Trump, ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören kararnameyi imzaladı

Trump, Beyaz Saray'da ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören başkanlık kararnamesi imzaladı. Eğitim Bakanı Linda McMahon'a "Çok tarihi bir eylem gerçekleştiriyoruz" diyen Trump bakanlığı tasfiye etme görevini de verdi.

GEREKÇE: VERİMSİZ OLMASI

Bakanlığın faydalı olan işlevlerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Bunlar tamamen korunacak ve görevler çeşitli diğer kurum ve departmanlara dağıtılacak" ifadelerini kullandı. Eğitim faaliyetlerinin kontrolünün eyaletlerde olması gerektiğini belirten Trump, "Eğitimi çok basit bir şekilde, ait olduğu eyaletlere geri getireceğiz. Ve bu çok iyi bir şey, ancak çok daha önemlisi, sağduyulu bir şey ve kesinlikle işe yarayacak" dedi. Atılan adımla birlikte eğitim kalitesinin de artacağını savunan Trump, ülkenin Danimarka, Norveç, İsveç ve Çin gibi ülkelerle rekabet edebileceğini belirterek "Gerçekten de onlar kadar iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

TRUMP EĞİTİM BAKANLIĞINI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald daha önce yaptığı açıklamada eğitim başarı sıralamasında dünyada 40’ıncı, ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1’inci olduklarını belirterek, "ABD Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" demişti. Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.