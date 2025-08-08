Trump: "Ateşkes Putin'e bağlı, ama çok hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Rusya’ya verdiği 8 Ağustos'a kadar olan sürenin geçerliliğini koruduğunu ve ateşkes için Putin’in kararını beklediğini ve her şeyin Putin'e bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ekonomiye ilişkin son verileri basınla paylaşırken, Ukrayna-Rusya savaşına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ateşkes için Rusya’ya verdiği sürenin halen geçerli olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Vladimir Putin'in ateşkes kabul etmesi için belirlediğiniz son tarih hala yarın mı? Bu tarih geçerli mi, yoksa değişebilir mi?" sorusuna Trump, "Bu Putin'e bağlı ve biz de onun ne diyeceğini göreceğiz. Çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.

PUTİN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEK ZORUNDA DEĞİL

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme yapmasına gerek olmadığını da net biçimde ifade etti. "Putin, siz ve Putin görüşmeden önce Zelenskiy ile görüşmek zorunda mı, yoksa siz öyle umuyorsunuz?" sorusuna Trump, "Hayır, değil" şeklinde yanıt verdi.

Putin’in bu sabah yaptığı açıklamada bu görüşmeyi reddettiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Putin miydi, bilmiyorum, duymadım" ifadesini kullandı. Ardından sözlerine şöyle devam eden Trump, "Onunla görüşmemiz gerekiyor, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etmek zorunda değil. Sizce benimle görüşmek isterler mi ve ben öldürmeyi durdurmak için elimden geleni yaparım. Geçen ay 14 bin kişi öldü. Uzun beklemeleri sevmiyorum. Bence bu çok yazık, genç Ukrayna ve Rus askerleri ölüyor. Ve füzelerin atıldığı şehirlerden bazı insanlar, bir gecede 35-40 kişi kaybediliyor, bu korkunç. Ayda 20 bin kişi ölüyor. Gençler, genellikle genç askerler. Askerlerden bahsedeceğiz" ifadelerine yer verdi.