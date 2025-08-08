Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete’de: 8 Ağustos tarihli atama ve görevden alma kararları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu’nda birçok üst düzey görev değişikliği yapıldı. Mehmet Koç görevden alındı, yerine Burkay Şimşek atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları 8 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlarda, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu’ndaki değişiklikler dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alındı, yerine Burkay Şimşek atandı. Bakanlık bünyesindeki Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.
Adli Tıp Kurumu’ndaki yeni görevlendirmeler şu şekilde:
Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliği: Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül
Üçüncü Kurul Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliği: Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman
Yedinci Kurul Tıbbi Onkoloji Üyeliği: Prof. Dr. Mahmut Gümüş
Dördüncü Kurul Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu
Sekizinci Kurul Başkanlığı: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı
Birinci Kurul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliği: Prof. Dr. Osman Ekinci
Yeni atamalarla birlikte Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’ndaki görev dağılımı güncellenmiş oldu. Kararlar, 8 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.