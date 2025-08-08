Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel için görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı ilanının yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personeli ilgilendiren Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanı yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatında görev yapan personelin kariyer hedeflerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek sınav takvimini paylaştı.

Sınav tarihi ve başvuru süreci:

Bakan Tunç, sınavın 29 Kasım 2025 Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Başvurular ise 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak, 15 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Açıklamasında, “Adalet hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesinde insan kaynağının öneminin farkındayız. Teşkilatımızdaki çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarını desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer veren Tunç, sınava katılacak tüm personele başarılar diledi.

Sınav ilanının detaylarına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden ulaşılabilecek.

