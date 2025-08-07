Kastamonu Tosya’da yangın: 3 ev küle döndü, müdahale saatler sürdü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kastamonu Tosya’da yangın: 3 ev küle döndü, müdahale saatler sürdü
Yayınlanma: Güncellenme:

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Bahçelievler Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan ahşap bir evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki eve daha sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiyesi ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Mahsun H., Türkan H. ve Kudret H.'ye ait üç ev tamamen zarar gördü. Evler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

BTK'den sahte e-imza açıklaması: 44 sahte belge iptal edildi, vatandaşlar SMS ile uyarılacakBTK'den sahte e-imza açıklaması: 44 sahte belge iptal edildi, vatandaşlar SMS ile uyarılacakGündem
Keneleri cep telefonuyla yakalamanın en pratik yolu! iPhone ve Android için adım adım kene kontrolüKeneleri cep telefonuyla yakalamanın en pratik yolu! iPhone ve Android için adım adım kene kontrolüGündem
Karabük’te orman yangını büyüdü: 80 haneli köy tahliye edildi, müdahale sürüyorKarabük’te orman yangını büyüdü: 80 haneli köy tahliye edildi, müdahale sürüyorYurt
Manavgat Belediyesi operasyonunda tutuklanan başkan yardımcısı tahliye edildiManavgat Belediyesi operasyonunda tutuklanan başkan yardımcısı tahliye edildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kastamonu yangın
Günün Manşetleri
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Çok Okunanlar
Zehir saçan yoğurtlar ifşa oldu! Bu 7 markaya dikkat Zehir saçan yoğurtlar ifşa oldu! Bu 7 markaya dikkat
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Meteoroloji uyardı! 8 Ağustos’ta bu 24 şehre sağanak yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! 8 Ağustos’ta bu 24 şehre sağanak yağmur geliyor
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!