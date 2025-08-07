Kastamonu Tosya’da yangın: 3 ev küle döndü, müdahale saatler sürdü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Bahçelievler Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan ahşap bir evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki eve daha sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiyesi ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Mahsun H., Türkan H. ve Kudret H.'ye ait üç ev tamamen zarar gördü. Evler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.