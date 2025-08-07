BTK'den sahte e-imza açıklaması: 44 sahte belge iptal edildi, vatandaşlar SMS ile uyarılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik imza sistemlerinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, farklı kişi veya kurumlar adına düzenlenmiş 44 sahte e-imza belgesi ortaya çıkarıldı.

Söz konusu belgelerin hızla iptal edilmesinin ardından, güvenlik protokollerinde güncellemeye gidildi. Yetkililer, dijital sahteciliğe karşı daha güçlü tedbirlerin devreye alındığını ve elektronik imza sistemlerinin denetim sürecinin sıkılaştırıldığını bildirdi.

Yeni dönemde, e-imza sahiplerinin bilgileri doğrulanarak tüm kullanıcılara mobil cihazlarına bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bu mesajlar, vatandaşların adlarına kayıtlı sertifikaları kontrol edebilmeleri için yönlendirici bilgiler içerecek.

Elektronik imza kullanan herkesin, e-Devlet üzerinden sunulan sorgulama ekranından kişisel imzalarını kontrol etmesi öneriliyor. Sistem üzerinden yapılan doğrulamayla, sahtecilik vakalarına karşı bireysel güvenlik daha da artırılmış olacak.

BTK, dijital güvenlik alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve yeni önlemlerle tüm elektronik işlemlerdeki güvenliği daha ileriye taşıyacaklarını belirtiyor.

