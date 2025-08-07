Lübnan hükümeti, Hizbullah dahil tüm silahlı varlığı devlet tekeline aldı

Lübnan hükümeti, ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması yönündeki kararı kabul etti. Karar, Cumhurbaşkanı Joseph Avn liderliğinde Baabda Sarayı’nda toplanan Bakanlar Kurulu’nda alındı.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık” dedi. Markus, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından sunulan ve “tüm silahların yalnızca devlet denetiminde toplanmasını” hedefleyen önerinin de Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını belirtti.

Toplantıda, orduya “silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama” görevi verildi. Bakanlar Kurulu’nda sunulan kararlar, ülkenin istikrarını sağlamak ve devlet otoritesini yeniden tesis etmek amacıyla atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Şİİ BAKANLAR TOPLANTIYI TERK ETTİ

Öte yandan Şii bakanlar, öneriyi onaylamadıkları gerekçesiyle toplantıyı terk etti. Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, “Toplantıdan ayrıldık ancak hükümetten çekilmedik; öneriyi daha sonra incelemek istiyoruz” açıklamasını yaparken, Adalet Bakanı Adnan Nassar da silahların tek elde toplanması ilkesine destek verdiklerini söyledi.

“LÜBNAN’I İSRAİL’E KARŞI DİRENİŞ SİLAHINDAN MAHRUM BIRAKACAK BİR HATA”

Hizbullah cephesi ise kararı “Lübnan’ı İsrail’e karşı direniş silahından mahrum bırakacak bir hata” olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Geçen 30 Temmuz’da Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, silah bırakmanın Lübnan’ın iç meselesi olduğunu ve grubun İsrail’e karşı direniş silahını bırakmayacağını ifade etmişti.