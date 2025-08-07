Son dakika: MİT’ten FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman yakalandı

MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyeti ile yürüttüğü ortak operasyonla, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman’ı yurtdışına kaçmadan önce yakaladı.

MİT’TEN FETÖ MAHREM İMAMINA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ'’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman’ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman Manisa’da kıskıvrak yakalandı.

