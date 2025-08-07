YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu, kamuoyunu sarsan “sahte diplomalı 400 akademisyen” iddialarına sert tepki gösterdi. YÖK, iddiaları gündeme taşıyan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye gündemine oturan "400 akademisyen sahte diplomayla çalışıyor" iddialarına ilişkin resmi adım attı. Kurum, söz konusu iddiayı ortaya atan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik 'sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu' şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır.

Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir.

Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür.

Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

