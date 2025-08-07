Aşırı sıcak nedeniyle şehir içi otobüsü alev aldı!

Şanlıurfa’da seyir halindeki şehir içi yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aşırı sıcak nedeniyle motor kısmında başlayan yangında yolcular son anda tahliye edildi.

Aşırı sıcak nedeniyle şehir içi otobüsü alev aldı!
Şanlıurfa’da şehir içi ulaşımda kullanılan bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yolcular son anda tahliye edilerek faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yönüne ilerleyen 90 numaralı şehir içi toplu taşıma otobüsünün motor kısmında, iddiaya göre aşırı sıcaklık nedeniyle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şehir içi Otobüs alev aldı
