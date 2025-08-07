Denizli’de annesini darbeden şizofreni hastası doktor gözaltına alındı!

Denizli’de şizofreni tanısı konulan bir kişi, yatalak annesini darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar tepki çekerken, kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Denizli’de annesini darbeden şizofreni hastası doktor gözaltına alındı!
Yayınlanma:

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, şizofreni hastası olduğu belirtilen bir kişi, 2 yıldır yatalak olan annesini darbetti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan oğlu gözaltına alındı.

Olay, Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi H.G.G.'nin (60) bakıcılığını yapan A.K., eve geldiğinde yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde H.G.G.’nin darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.G.G’nin oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etti. Görüntülerde, M.G.'nin odaya girerek yatakta yatan annesine fiziksel şiddet uyguladığı, ondan para istediği ve bağırdığı anlar yer aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bakıcı A.K. de şüpheliden tehdit aldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Tıp fakültesi mezunu olduğu öğrenilen M.G.'ye daha önce şizofreni tanısı konulduğu, ancak ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği ifade edildi.

YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusuYÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusuEğitim
Halit Yukay soruşturmasında flaş gelişme: 'Taksirle ölüme sebep' şüphesiyle gözaltıHalit Yukay soruşturmasında flaş gelişme: 'Taksirle ölüme sebep' şüphesiyle gözaltıYurt
2025 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB kılavuzu yayımlandı2025 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB kılavuzu yayımlandıEğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şizofreni denizli beyin kanaması doktor
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru! Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!