Denizli’de annesini darbeden şizofreni hastası doktor gözaltına alındı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, şizofreni hastası olduğu belirtilen bir kişi, 2 yıldır yatalak olan annesini darbetti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan oğlu gözaltına alındı.

Olay, Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi H.G.G.'nin (60) bakıcılığını yapan A.K., eve geldiğinde yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde H.G.G.’nin darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.G.G’nin oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etti. Görüntülerde, M.G.'nin odaya girerek yatakta yatan annesine fiziksel şiddet uyguladığı, ondan para istediği ve bağırdığı anlar yer aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bakıcı A.K. de şüpheliden tehdit aldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Tıp fakültesi mezunu olduğu öğrenilen M.G.'ye daha önce şizofreni tanısı konulduğu, ancak ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği ifade edildi.