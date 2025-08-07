Esenyurt'ta tartıştığı kadına yumruk atan taksici gözaltına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafikte çıkan tartışma sonucu bir kadına yumruk atan taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen M.P. isimli kadın ile kendisine yol vermeyen taksi sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü M.R, M.P'nin yüzüne yumruk attı. Darbenin etkisiyle bayılan kadın yere yığıldı. Saldırgan sürücü ise olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.P.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada saldırgan sürücünün kimliğini tespit ederek M.R’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.